В Великобритании зажгли паралимпийский огонь

На вершине самой высокой горы Великобритании - горы Бен Невис - был зажжен олимпийский огонь в преддверии открытия Паралимпиады в Лондоне, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Огонь был зажжен группой скаутов и инвалидов в ходе торжественной церемонии.

Как сообщал УНИАН, XІV летние Паралимпийские игры пройдут с 29 августа по 9 сентября 2012 года в Лондоне.

Украину на Паралимпиаде будет представлять самая многочисленная сборная со времен Независимости государства. В состав команды входят 155 спортсменов из 24 областей Украины, которые будут соревноваться в двенадцати видах спорта. В целом команда насчитывает 232 чел.

По сравнению с выступлением на Паралимпиаде в Пекине, состав сборной обновился на 41%, в ней 64 новых атлета.