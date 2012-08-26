Организаторов Паралимпиады обвиняют в дискриминации при продаже билетов

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по информации газеты "Индепендент", желающие приобрести билеты на места для инвалидов-колясочников или узнать об их наличии должны позвонить по телефонному номеру за отдельную плату, которая достигает 41 пенса в минуту. Все остальные могут купить билеты в режиме онлайн на сайте оргкомитета без дополнительных расходов.

При этом болельщики с ограниченными возможностями жалуются, что им приходится ждать долгое время соединения с оператором, и только для того, чтобы узнать, что билетов в продаже нет. В социальной сети «Фэйсбук» была создана специальная страничка под названием "Остановим дискриминацию организаторов в отношении инвалидов- колясочников", к которой присоединились уже 700 пользователей.

Паралимпийские игры пройдут в Лондоне с 29 августа по 9 сентября.