Прославленного пловца могут лишить олимпийских медалей

Прославленного американского пловца Майкла Фелпса могут лишить олимпийских медалей

Как сообщает Эхо Москвы, на днях Фелпс принял участие в фотосессии для одного французского модного дома. Однако согласно регламенту МОК, олимпийцы не имели права участвовать в коммерческих акциях, не имеющих отношение к Играм до 15 августа. За это нарушение 18-кратному олимпийскому чемпиону грозит крупный денежный штраф, либо лишение выигранных медалей.

Между тем Олимпийский комитет США ситуацию пока не комментирует.