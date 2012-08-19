Прославленного пловца могут лишить олимпийских медалей
15:29, 19 августа 2012Спорт
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Как стало известно, спортсмен нарушил рекламный регламент МОК.
Майкл Фелпс провинился
Прославленного американского пловца Майкла Фелпса могут лишить олимпийских медалей
Как сообщает Эхо Москвы, на днях Фелпс принял участие в фотосессии для одного французского модного дома. Однако согласно регламенту МОК, олимпийцы не имели права участвовать в коммерческих акциях, не имеющих отношение к Играм до 15 августа. За это нарушение 18-кратному олимпийскому чемпиону грозит крупный денежный штраф, либо лишение выигранных медалей.
Между тем Олимпийский комитет США ситуацию пока не комментирует.
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