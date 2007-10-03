Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (обновлено)

Украинскую команду снова ждут португальцы

Завершились первые 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА E Лион - Рейнджерс 0:3 (Маккаллох 23, Кузен 48, Бизли 53) E Штутгарт - Барселона 0:2 (Пуйоль 53, Месси 67) F МЮ - Рома 1:0 (Руни 70) F Динамо (Киев) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38) G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (Красич 49, Вагнер Лав 53, пен. - Алекс 9, Дейвид 85) G Интер - ПСВ 2:0 (Ибрагимович 15, пен., 31) H Стяуа - Арсенал 0:1 (ван Перси 76) H Севилья - Славия 4:1 (Кануте 8, Луис Фабиано 27, Эскюде 58, Коне 69 - Пудил 19, Каливода 90+2) Напомним, что 3 октября будут сыграны матчи: A Ливерпуль - Олимпик A Бешикташ - Порту B Валенсия - Челси B Русенборг - Шальке-04 C Лацио - Реал C Вердер - Олимпиакос D Селтик - Милан D Бенфика - Шахтер

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