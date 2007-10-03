Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА (обновлено)
Украинскую команду снова ждут португальцы
Завершились первые 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
E Лион - Рейнджерс 0:3 (Маккаллох 23, Кузен 48, Бизли 53)
E Штутгарт - Барселона 0:2 (Пуйоль 53, Месси 67)
F МЮ - Рома 1:0 (Руни 70)
F Динамо (Киев) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38)
G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (Красич 49, Вагнер Лав 53, пен. - Алекс 9, Дейвид 85)
G Интер - ПСВ 2:0 (Ибрагимович 15, пен., 31)
H Стяуа - Арсенал 0:1 (ван Перси 76)
H Севилья - Славия 4:1 (Кануте 8, Луис Фабиано 27, Эскюде 58, Коне 69 - Пудил 19, Каливода 90+2)
Напомним, что 3 октября будут сыграны матчи:
A Ливерпуль - Олимпик
A Бешикташ - Порту
B Валенсия - Челси
B Русенборг - Шальке-04
C Лацио - Реал
C Вердер - Олимпиакос
D Селтик - Милан
D Бенфика - Шахтер