Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом

Украинец Василий Ломаченко в финале Олимпиады в весовой категории до 60 кг победил корейца Сончул Хана.

Украинец победил в каждом из трех раундов и стал двукратным олимпийским чемпионом. Общий счет - 19:9 (7:2, 4:3, 8:4) Таким образом украинские боксеры привнесли в копилку сборной 5 медалей: 2 "золота", "серебро", 2 "бронзы".

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