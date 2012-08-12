Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом
16:00, 12 августа 2012Спорт
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Украинец Василий Ломаченко в финале Олимпиады в весовой категории до 60 кг победил корейца Сончул Хана.
Ломаченко одержал уверенную победу
Украинец победил в каждом из трех раундов и стал двукратным олимпийским чемпионом. Общий счет - 19:9 (7:2, 4:3, 8:4)
Таким образом украинские боксеры привнесли в копилку сборной 5 медалей: 2 "золота", "серебро", 2 "бронзы".
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