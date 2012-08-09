Олимпиада: Украинский спортсмен метнул копье в финал

09:50, 09 августа 2012
Спорт
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Член национальной олимпийской сборной Александр Пятница прошел в финал соревнований по метанию копья.

Пятница метнул копье на 82.72 м

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, А.Пятница метнул копье на 82.72 м, что гарантировало ему место в следующем раунде соревнований.

В то же время Роман Авраменко с результатом в 80.06 м не прошел в финал.

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