Новый менеджер ”Динамо” Киев: игроки злоупотребляют алкоголем

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе недоволен тем, как работает система клуба и будет ее изменять.

"То, как сейчас работает система в клубе, не может привести к какому-то большому результату. Чтобы достичь успеха в Европе, нужно построить предприятие, где каждый профессионально, с огромным энтузиазмом будет выполнять свое дело. Я очень заботливо отношусь к тому, что уже есть в "Динамо" и не собираюсь это ломать. Не буду также заставлять есть спагетти с утра до вечера. Но… Сейчас в клубе работают люди, многим из которых не хватает специального образования и привычек, чтобы грамотно подходить к своей работе. Этого не нужно бояться, не нужно скрывать", - сказал Р.Чохонелидзе, цитируемый пресс-службой киевского клуба.

Также новый менеджер "Динамо" считает, что игроки столичного клуба злоупотребляют алкоголем. "Есть еще один немаловажный аспект: я хочу, чтобы именины друг друга игроки праздновали без спиртного. День рождения Шевченко, например, Гаттузо, Мальдини, Пирло в "Милане" отмечали с соком в руках. И представьте, они танцевали, веселились и пели песни. Я представляю, как бы здесь отметили именины Шевы... Хочу, чтобы игроки забыли о спиртном вообще".

ЛігаБізнесІнформ