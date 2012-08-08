Две украинки вышли в четвертьфинал по вольной борьбе на Олимпийских играх

Первый период боя Мерлени закончился ничьей 1:1.

Во втором же периоде украинка уверенно победила 4:0.

Юля Остапчук, несмотря на явный настрой против нее судей, уверенно победила свою соперницу и также пробилась в восьмерку сильнейших Олимпиады в Лондоне.