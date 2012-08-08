Две украинки вышли в четвертьфинал по вольной борьбе на Олимпийских играх
15:38, 08 августа 2012Спорт
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Украинская представительница в вольной борьбе Ирина Мерлени, олимпийская чемпионка Афин, победила корейскую спортсменку и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Вместе с ней вышла и чемпионка Европы Юля Остапчук.
Две украинский вишли в четвертьфинал Олимпиады
Первый период боя Мерлени закончился ничьей 1:1.
Во втором же периоде украинка уверенно победила 4:0.
Юля Остапчук, несмотря на явный настрой против нее судей, уверенно победила свою соперницу и также пробилась в восьмерку сильнейших Олимпиады в Лондоне.
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