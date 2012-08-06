Олимпиада: Ольга Саладуха приносит еще одну медаль для Украины

Чемпионка мира, Европы в тройном прыжке Ольга Саладуха принесла Украине еще одну «бронзу». Об этом информирует НОК.

Довольно напряженным оказался финал в секторе для тройного прыжка. До последней попытки Ольга была за пределами пьедестала. И лишь в последней попытке прыгнув на 14 м 79 см украинка вышла на 3-е место.

Приятно, что на 4-ю строчку поднялась и еще одна наша спортсменка Анна Князева (14 м 56 см).

«Золото» у Ольги Рипаковои из Казахстана (14 м 98 см).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Ольгу с полученной Первой олимпийской медалью и пожелал еще много новых побед в будущем.

Вот как прокомментировала свое выступление новоиспеченная призер Игр.

«Это были трудные соревнования в моей карьере. За неделю до старта я травмировалась, мое участие в Олимпийских играх было под вопросом. Рада, что смогла собраться на последнюю попытку и оправдать надежды на медаль. Эта «бронза» - на вес «золота», я очень счастлива, что получила эту награду, ведь так долго к ней шла ", сказала Саладуха.