Тренер олимпийской сборной Украины: У нас фактически украли медаль

Первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Игорь Коробчинский прокомментировал ситуацию, когда наша мужская сборная оказалась на четвертом месте после апелляции сборной Японии, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Для всех нас это шок. Я побывал на многих Олимпиадах, но такого еще не видел. Японский гимнаст завалил соскок, поэтому ставить ему такую ​​высокую оценку было несправедливостью. Зато наша команда была единственной, которая отработала без грубых ошибок. Но настоящие мужчины не плачут, они обижаются. Думаю, перед личными финалами ребята возьмут себя в руки», - сказал Коробчинский.

А главный тренер сборной по гимнастике Юлий Куксенков заявил, что Украину обокрали. "Я разочарован, ведь фактически у нас украли медаль. По моему мнению, наша команда заслуживала серебряной награды. Британцам, которые финишировали третьими, судьи немного завышали оценку", - сказал он.

"Мало кто знает, что Николай Куксенков вышел на олимпийский помост после очень сложной травмы ноги. Команда ровно и уверенно прошла. Конечно, после такого психологического удара сложно будет настроиться на борьбу в индивидуальном раунде. Настроения нет. Но постараемся сделать все возможное", - добавил тренер.

Отметим, что согласно регламенту подавать апелляцию на оценку японской сборной наша делегация не могла. Обжаловать можно только сумму баллов своей команды.