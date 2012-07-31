Тренер олимпийской сборной Украины: У нас фактически украли медаль
Тренеры и функционеры украинской олимпийской сборной по спортивной гимнастике возмущены тем, как вчера у нашей сборной забрали бронзовые медали командных соревнований в пользу Японии.
Первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Игорь Коробчинский прокомментировал ситуацию, когда наша мужская сборная оказалась на четвертом месте после апелляции сборной Японии, сообщает пресс-служба НОК Украины.
«Для всех нас это шок. Я побывал на многих Олимпиадах, но такого еще не видел. Японский гимнаст завалил соскок, поэтому ставить ему такую высокую оценку было несправедливостью. Зато наша команда была единственной, которая отработала без грубых ошибок. Но настоящие мужчины не плачут, они обижаются. Думаю, перед личными финалами ребята возьмут себя в руки», - сказал Коробчинский.
А главный тренер сборной по гимнастике Юлий Куксенков заявил, что Украину обокрали. "Я разочарован, ведь фактически у нас украли медаль. По моему мнению, наша команда заслуживала серебряной награды. Британцам, которые финишировали третьими, судьи немного завышали оценку", - сказал он.
"Мало кто знает, что Николай Куксенков вышел на олимпийский помост после очень сложной травмы ноги. Команда ровно и уверенно прошла. Конечно, после такого психологического удара сложно будет настроиться на борьбу в индивидуальном раунде. Настроения нет. Но постараемся сделать все возможное", - добавил тренер.
Отметим, что согласно регламенту подавать апелляцию на оценку японской сборной наша делегация не могла. Обжаловать можно только сумму баллов своей команды.