Тяжелоатлетка Юлия Калина завоевала Украине вторую бронзу на Олимпиаде

Как сообщает СПОРТ-Bigmir.net, украинка показала 235 кг в сумме (106+129), что и обеспечило ей третье итоговое место.

На 1 кг ее опередила представительница Таиланда Пимшири Сирикаев с результатом 236 кг.

Как сообщал УНИАН, первую медаль на Олимпиаде в Лондоне Украине принесла Елена Костевич - она заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета.