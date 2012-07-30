Тяжелоатлетка Юлия Калина завоевала Украине вторую бронзу на Олимпиаде
20:06, 30 июля 2012Спорт
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Сегодня, 30 июля, в третий день Олимпиады-2012, копилка сборной Украины пополнилось еще одной медалью: «бронзу» завоевала тяжелоатлетка Юлия Калина, выступающая в весовой до 58 кг.
Калина подняла в сумме 235 кг
Как сообщает СПОРТ-Bigmir.net, украинка показала 235 кг в сумме (106+129), что и обеспечило ей третье итоговое место.
На 1 кг ее опередила представительница Таиланда Пимшири Сирикаев с результатом 236 кг.
Как сообщал УНИАН, первую медаль на Олимпиаде в Лондоне Украине принесла Елена Костевич - она заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета.
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