У львовских Карпат новый тренер

49-летний болгарский тренер Николай Костов, хорошо известный украинским болельщикам по работе в донецком «Металлурге», возглавил львовские «Карпаты».

Как сообщает пресс-служба львовского клуба, сегодня, 29 июля, новый наставник команды был представлен игрокам «зелено-белых». Николай Костов будет готовить команду уже к ближайшему поединку Премьер-лиги, когда в рамках 4-го тура "Карпаты" во Львове будут принимать симферопольскую «Таврию». О том, кто войдет в тренерский штаб Николая Костова, будет сообщено позднее, отмечают на сайте «зелено-белых».