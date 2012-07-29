У львовских Карпат новый тренер
16:59, 29 июля 2012Спорт
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Львовский клуб возглавил тренер из Болгарии.
Николай Костов уже знаком с украинскими реалиями
49-летний болгарский тренер Николай Костов, хорошо известный украинским болельщикам по работе в донецком «Металлурге», возглавил львовские «Карпаты».
Как сообщает пресс-служба львовского клуба, сегодня, 29 июля, новый наставник команды был представлен игрокам «зелено-белых». Николай Костов будет готовить команду уже к ближайшему поединку Премьер-лиги, когда в рамках 4-го тура "Карпаты" во Львове будут принимать симферопольскую «Таврию». О том, кто войдет в тренерский штаб Николая Костова, будет сообщено позднее, отмечают на сайте «зелено-белых».
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