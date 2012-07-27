На Олимпиаде установили первый мировой рекорд

По итогам показанных результатов составлена сетка 1/32 финала и индивидуальных соревнованиях и 1/8 в командных. Лучший результат показал кореец Им Донг Хун - 699 очков, что является новым мировым рекордом, сообщает "Сегодня".

Украинские лучники показали средние результаты. Лучшим из наших стал Маркиян Ивашко, занявший 24-е место в предварительном протоколе. Дмитрий Грачев - 28-й, чемпион Пекина-2008 Виктор Рубан - 43-й.

Наши пары 1/32 финала:

Маркиян Ивашко (Украина) - Элиас Куэста (Испания)

Дмитрий Грачев (Украина) - Мишель Франгилли (Италия)

Виктор Рубан (Украина) - Лиу Жаову (Китай)