На Олимпиаде установили первый мировой рекорд
14:17, 27 июля 2012Спорт
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В пятницу на Олимпиаде в Лондоне прошли предварительные соревнования в стрельбе из лука у мужчин.
Украинцы показали средние результаты
По итогам показанных результатов составлена сетка 1/32 финала и индивидуальных соревнованиях и 1/8 в командных. Лучший результат показал кореец Им Донг Хун - 699 очков, что является новым мировым рекордом, сообщает "Сегодня".
Украинские лучники показали средние результаты. Лучшим из наших стал Маркиян Ивашко, занявший 24-е место в предварительном протоколе. Дмитрий Грачев - 28-й, чемпион Пекина-2008 Виктор Рубан - 43-й.
Наши пары 1/32 финала:
Маркиян Ивашко (Украина) - Элиас Куэста (Испания)
Дмитрий Грачев (Украина) - Мишель Франгилли (Италия)
Виктор Рубан (Украина) - Лиу Жаову (Китай)
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