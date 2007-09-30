Арсенал разгромил Днепр
20:47, 30 сентября 2007Спорт
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Завершились последние матчи 11 тура
Завершились последние матчи 11 тура Чемпионата Украины по футболу. И снова не без сенсации. В Днепропетровске киевский Арсенал разгромил местный Днепр со счетом 3:1: дубль на счету Селезнева (27, 57), еще один гол забил Закарлюка (70). Единственным, кто отметился за Днепр, стал Канкава (30).
Остальные матчи:
Карпаты - Металлист 0:2
Черноморец - Таврия 2:0
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