Бубка пронес олимпийский огонь по улицам Лондона (фото)

Президент Национального Олимпийского комитета Украины, член Международного олимпийского комитета пронес символ Игр по улицам Лондона.

Как сообщили УНИАН в НОК Украины, 23 июля прославленного украинца приветствовали многочисленные местные жители и представители украинской диаспоры.

«Для меня большая честь в девятый раз принять участие в почетной миссии - в эстафете Олимпийского огня. Олимпийские игры – это грандиозный всемирный праздник. Верю, что он вдохновит молодежь заниматься физической культурой и спортом, приобщит их к олимпийским ценностям», - сказал после эстафеты С.Бубка.

Отвечая на вопрос, какая из эстафет за все годы стала наиболее памятной, С.Бубка отметил: «Каждая по-своему незабываемая. Но больше всего эмоций пережил во время эстафеты Олимпийского огня в Киеве. Тогда, в 2004 году, накануне Олимпийских игр в Афинах в столице Украины собрались огромное количество людей, а международные эксперты назвали наш этап одним из лучших в мире. Это было незабываемо», - подчеркнул спортсмен.