ФК «Арсенал»: никакой стычки фанов не было, на подростков напали неофашисты

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФК «Арсенал» (Киев), размещенном на сайте клуба.

Как говорится в сообщении, «Футбольный клуб «Арсенал» (Киев) выражает глубокое возмущение и обеспокоенность ситуацией, сложившейся в украинском футболе. Сегодня все средства массовой информации твердят о драке фанатов киевского «Арсенала» и столичного «Динамо», якобы состоявшейся в воскресенье накануне столичного «дерби». На самом же деле, никакой стычки фанатов не было. На болельщиков-подростков напала фашистская группа, крушащая все на своем пути, избивающая мирных людей. По свидетельству очевидцев, в центре столицы применялось оружие, несколько человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Появилась так же информация, что в понедельник утром одному из пострадавших удалили почку. Итак, вчера улицы Киева были залиты кровью невинных людей – подростков и мирных жителей столицы».

«В связи с вышесказанным, возникает ряд вопросов, - отмечает пресс-служба ФК «Арсенал». - Почему сегодня ни в одном из печатных или Интернет-СМИ не поднимают вопрос о бесчинствах неофашистов? Кто ответит за избиение мирного населения? Когда правоохранительные органы начнут наконец-то выполнять свою работу и очистят город от социально опасных элементов, в открытую пропагандирующих фашистские идеи?»

Кроме того, отмечается в сообщении, вчера во время матча «Арсенал» - «Динамо», в присутствии президента ФФУ Григория Суркиса, куратора судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллины, а так же представителей политической, спортивной и культурной элиты страны, болельщики футбольного клуба «Динамо» (Киев) больше часа скандировали нецензурные речевки. «Такое поведение на стадионах запрещено всеми нормативными документами, регламентирующими проведение футбольных матчей; почему до сих пор нет реакции соответствующих подразделений ФФУ и Премьер-Лиги Украины? Пока эти вопросы, увы, остаются без ответов», - говорится в сообщении ФК «Арсенал».

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Киеве проходил матч между столичными футбольными клубами "Динамо" и "Арсенал". Вечером в Киеве группа фанатов ехала в троллейбусе № 18 в направлении Майдана Незалежности. В салоне вспыхнул конфликт, переросший в драку, которая продолжилась на остановке возле станции метро «Лукьяновская», где находились еще несколько болельщиков. Всего в драке принимали участие около 50 человек - жители Киева, Днепропетровска и граждане России.

По факту массовой драки между болельщиками футбольных клубов "Динамо" и "Арсенал" в воскресенье, 22 июля, в Киеве у станции метро «Лукьяновская» столичная милиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Милиция изъяла у задержанных два обреза труб и газовый баллончик.

"Не исключено, что во время драки кто-то применил травматическое оружие", - говорится в сообщении.

В милиции подчеркнули, что информация о применении болельщиками огнестрельного оружия не соответствует действительности.

За медицинской помощью обратились 4 человека, двое из них госпитализированы.

С задержанными (около 20 человек) сотрудники правоохранительных органов продолжают работу, выясняют обстоятельства произошедшего и степень участия каждого в драке.

Милиция просит свидетелей сообщить имеющуюся у них информацию.

В милиции предполагают, что драка произошла спонтанно. "Пока нет оснований говорить о том, что это была организованная акция, но эта версия также проверяется", - подчеркнули в ОСО.