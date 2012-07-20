Нападающего Италии оштрафовали за гомофобию на Евро-2012

Кассано оштрафован за заявление для прессы, содержавшее признаки сексуальной дискриминации. Итальянский футболист имеет право в течение трех дней подать апелляцию, пишет Сегодня.

Внимание УЕФА привлекли слова Кассано, произнесенные им после первого матча группового турнира Евро-2012 с командой Испании. Тогда, отвечая на вопрос журналистов о присутствии в составе сборной Италии гомосексуалистов, Кассано сказал, что надеется на то, что в команде нет людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Слова Кассано вызвали недовольство среди гей-активистов, которые потребовали от УЕФА наказать футболиста. После сам нападающий извинился за свои высказывания, сославшись на то, что его неправильно поняли.