Нападающего Италии оштрафовали за гомофобию на Евро-2012
Нападающий сборной Италии по футболу Антонио Кассано оштрафован УЕФА на 15 тысяч долларов за дискриминационные заявления во время чемпионата Европы 2012 года.
Кассано оштрафован за заявление для прессы, содержавшее признаки сексуальной дискриминации. Итальянский футболист имеет право в течение трех дней подать апелляцию, пишет Сегодня.
Внимание УЕФА привлекли слова Кассано, произнесенные им после первого матча группового турнира Евро-2012 с командой Испании. Тогда, отвечая на вопрос журналистов о присутствии в составе сборной Италии гомосексуалистов, Кассано сказал, что надеется на то, что в команде нет людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Слова Кассано вызвали недовольство среди гей-активистов, которые потребовали от УЕФА наказать футболиста. После сам нападающий извинился за свои высказывания, сославшись на то, что его неправильно поняли.