Блохин дал прогноз на ЧМ-2006

Главный тренер Сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН говорит о серьезных проблемах формирования команды накануне Чемпионат мира и «не очень радужных перспективах» нашей команды на чемпионате.

Об этом О.БЛОХИН рассказал в интервью еженедельнику «Профиль», опубликованному сегодня. (Впервые в финальном турнире 18-го Чемпионата мира по футболу принимает участие Национальная сборная Украины. Открытие финала 9 июня, первая игра нашей сборной с Испанией 14 июня в Лейпциге).

«Само попадание в финальную часть Чемпионата мира - это уже большое достижение нашей команды и нашей Федерации футбола, которая обеспечила сборную всем необходимым для полноценной подготовки. К сожалению, федерация не может решить главную нашу проблему - кадровую. Я имею в виду и травму ФЕДОРОВА, и травму ШЕВЧЕНКО, и отсутствие правого защитника достойного уровня, которого за три года моей работы в сборной так и не появилось в украинском футболе, и то, что на последних сборах в Турции пришлось работать с командой в составе 14 человек. Мы, наверное, единственная сборная, которая готовилась к чемпионату в таких кадровых условиях. И ни одна команда не будет привлекать в свои ряды игроков молодежной сборной, которые сейчас играют в Португалии на чемпионате Европы, а нам придется», обрисовал ситуацию тренер.

«Но хотя перспективы выглядят не очень радужно, мы едем в Германию бороться», - добавил О.БЛОХИН.

По его словам, первая задача - это выход из группы, а дальнейшие цели - продвинуться как можно дальше на стадии плей-офф. «На собрании сборной я сказал ребятам: будет стыдно приехать на чемпионат и не выйти из группы, проиграв все матчи. Мы не имеем права выглядеть слабой командой перед нашими болельщиками, перед всей нашей страной», - рассказал О.БЛОХИН.

«А психологическое волнение, конечно, будет - в определенных рамках. Когда я выходил на матчи с «Баварией», шнурки завязать не мог - так руки тряслись. Но вовсе не от страха - от предстартового волнения. Что было дальше - болельщики помнят», - отметил тренер.

Говоря о соперниках украинской команды, О.БЛОХИН заверил: «Мы хорошо изучили своих соперников: просмотрели по восемь часов видеозаписей их матчей, мои помощники Олег КУЗНЕЦОВ и Владимир ВЕРЕМЕЕВ смотрели в деле Саудовскую Аравию и Испанию. У нас есть полная информация, и мы готовимся. Естественно, план на игру с Испанией будет не таким, как на Тунис. Соответственно, и соперников по товарищеским матчам мы подобрали из расчета, чтобы они по своей игровой манере в той или иной степени напоминали кого-либо из наших противников - скажем, Италия похожа на Испанию, а Ливия - на Тунис. Но главное для нас - это наиграть игровые связи, и результат товарищеских матчей не будет иметь для меня никакого значения. И прошу учесть, что все команды из нашей группы будут бороться за выход в 1/8 финала. Никто не будет мальчиком для битья, в том числе и Саудовская Аравия, которая сейчас проигрывает всем подряд. А у меня одно главное желание - чтобы наша команда не понесла больше новых потерь до старта Чемпионата мира».

Относительно состояния здоровья Андрея ШЕВЧЕНКО тренер напомнил, что из-за травмы доктора запретили футболисту на две недели всякие нагрузки. Вследствие этого, уточнил О.БЛОХИН, «из последнего подготовительного цикла сборной он выпадает и включится уже в самый канун турнира». «Но мы надеемся на его мастерство и профессионализм, да бывали у него травмы и похуже», - добавил О.БЛОХИН.

Кроме того, касаясь собственных перспектив после Чемпионата мира, тренер предложил: «Об этом будем говорить после окончания чемпионата. К этому времени истекает срок моего договора с президентом Федерации футбола Украины Григорием Михайловичем СУРКИСОМ - будем разговаривать, будем думать. Предложения самые разные у меня есть. Из сборной Украины после Чемпионата мира уйдут многие игроки - это объективно. Из кого создавать новую команду - это один вопрос. А второй вопрос - какие задачи будут ставиться руководством перед сборной. Мы ведь уже чего-то достигли, соответственно, и цели будут высокие».

Относительно фаворитов нынешнего чемпионата О.БЛОХИН назвал в первую очередь Бразилию. «Хорошая команда у Италии - им под силу выиграть чемпионат. Хозяева турнира - немцы - должны нормально выступить. Нельзя сбрасывать со счетов также Аргентину и Англию. А еще мне кажется, что на чемпионате «выстрелит» и дойдет, скажем, до полуфинала какая-то из африканских команд. Сюрпризы непременно будут», уверен О.БЛОХИН.