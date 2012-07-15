Политологи: Янукович не едет на Олимпиаду, потому что на него будут давить

Премьер-министр возглавит украинскую делегацию, куда войдут также министр образования Дмитрий Табачник и глава Госслужбы молодежи и спорта Равиль Саффиулин. Ранее о возможности поездки президента на торжественную церемонию открытия Игр говорил глава НОК Украины Сергей Бубка, сообщает "Сегодня".

«Это скорее не политический, а дипломатический бойкот, потому что украинская сторона не сумела договориться ни об одной встрече в Лондоне. Да и в Украине у Януковича много дел: приближаются выборы, неясен вопрос с Россией, — считает политолог Вадим Карасев. — Обычным зрителем Янукович быть не захотел, поэтому страну представит Азаров. И я не вижу особых причин президенту туда ехать».

«Янукович понимает, что обстоятельства сейчас некомфортны для его визита в Лондон, поэтому он посылает Азарова, — заявляет Виктор Небоженко, — Президент понимает, что на него в этой поездке будут давить западные дипломаты. И я не думаю, что ему так уж нужно туда ехать».