В Черкассах начался Чемпионат Украины по велоспорту

19:48, 14 июля 2012
Спорт
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Сегодня в Черкассах начался Чемпионат Украины по велоспорту в индивидуальной и групповой гонке.

Завтра пройдет групповая гонка на 80 км

 

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, сегодня проходит индивидуальная гонка на 20 км на трассе Черкассы-Смела.

Завтра, 15 июля, на этой же трассе пройдет групповая гонка на 80 км.

Участие в соревнованиях принимают юноши 1996-1999 годов рождения.

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