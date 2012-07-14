В Черкассах начался Чемпионат Украины по велоспорту

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, сегодня проходит индивидуальная гонка на 20 км на трассе Черкассы-Смела.

Завтра, 15 июля, на этой же трассе пройдет групповая гонка на 80 км.

Участие в соревнованиях принимают юноши 1996-1999 годов рождения.