В Черкассах начался Чемпионат Украины по велоспорту
19:48, 14 июля 2012Спорт
1147
Сегодня в Черкассах начался Чемпионат Украины по велоспорту в индивидуальной и групповой гонке.
Завтра пройдет групповая гонка на 80 км
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, сегодня проходит индивидуальная гонка на 20 км на трассе Черкассы-Смела.
Завтра, 15 июля, на этой же трассе пройдет групповая гонка на 80 км.
Участие в соревнованиях принимают юноши 1996-1999 годов рождения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter