Динамо нашло подкрепление для Шевченко

"Две недели назад позвонили моему представителю и сказали, что есть предложение перейти в "Динамо ", - говорит Марк после подписания контракта. - Я взял некоторое время на размышления. В "Вильярреале" я себя чувствовал очень комфортно. Все было налажено. Но потом, когда мы вступили в переговоры, то этот процесс шел очень быстро и вот, наконец, завершился. Видел некоторые матчи "Динамо". Знаю, что киевский клуб регулярно выступает на европейской арене.

Я - центральный нападающий. Должен открываться в штрафной, быть первым на мяче и завершать навесы с флангов точными ударами головой. Хочется выиграть все в Украине, а также добиться успеха в Лиге чемпионов", - цитирует Рубена gazeta.ua.

Марко Рубен родился в Аргентине, у него 179 см роста и 72 кг веса.

Выступал за команды "Росарио Сентрал" (Аргентина), "Ривер Плейт" (Аргентина), "Рекреативо" (Испания), "Вильярреал" (Испания).

Игрок национальной сборной Аргентины.