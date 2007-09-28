УЕФА назначила дату жеребьевки финальной стадии Евро-2008

На заседании в Стамбуле Исполнительный комитет УЕФА постановил, что жеребьевка финальной стадии Евро-2008 состоится 2 декабря в швейцарском Люцерне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Хозяева турнира, швейцарцы и австрийцы, попадут в группы А1 и В1 соответственно. Остальные 14 команд будут распределены по четырем корзинам. В случае выхода в финальный этап турнира греки на правах действующих чемпионов Европы попадут в 1-ю корзину, где также окажется и команда с наивысшим коэффициентом. Другие сборные, в зависимости от результатов своих отборочных матчей ЧМ-2006 и Евро-2008, будут распределены по трем оставшимся корзинам.

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