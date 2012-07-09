CNN: Евро-2012 поможет раскрыть туристический потенциал Украины

Проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года поможет Украине на 100% раскрыть свой туристический потенциал, ведь у нашей страны есть для этого все необходимое – богатую историю, прекрасную природу, места для отдыха высочайшего комфорта, а первенство континента помогло Украине открыть себя миру, сообщает Информационный центр «Украина-2012»

Убеждение в этом высказал известный американский телеканал CNN в цикле передач об Украине «Eye on Ukraine», которые были запущены американскими телевизионщиками по завершении Евро-2012. Цель проекта – рассказать о том, как турнир изменил Украину.

«Украина удивила гостей чемпионата Европы. Турнир изменил имидж Украины во всем мире и, безусловно, уже сделал страну интересной для туристов», – отметил журналист CNN Макс Фостер. Он отметил, что одним из самых привлекательных мест Украины для туристов является столица Киев. «Вы можете приехать в Киев и убедиться, что это – невероятно зеленый город со старинными соборами», – подчеркнул он.

По мнению журналистов CNN, среди других основных туристических направлений нашей страны - Ялта, Севастополь, Одесса, Балаклава и Карпаты.