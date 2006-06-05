Молодежная сборная Украины по футболу стала ”серебряной” в Европе

Молодежная сборная Украины по футболу стала серебряным призером первенства Европы – в финальном матче, который проходил 4 июня в Порту (Португалия), украинская команда со счетом 3:0 проиграла сборной Голландии.

Напомним, в групповом раунде украинцы обыграли "молодежку" Голландии со счетом 2:1. В связи с этим сайт champion.com.ua напоминает о финале Евро-1988, в котором сборная СССР уступила "летучим голландцам" 2:0, выиграв у них в групповом турнире.