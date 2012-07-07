Польша: во время Евро больше других пострадали крупные торговые центры

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает один из крупнейших польских интернет порталов Wirtualna Polska cо ссылкой на представителей организаций объединяющих торговцев и экспертов отрасли.

"Ожидания были огромными. Все рассчитывали на прибыли во время футбольного безумия. Заграничные болельщики должны были оставить у нас миллионы евро. Однако, уже известно, что мы очень переоценили прибыли от Евро-2012. Больше всего разочарованы представители розничной торговли", - отмечает портал.

Глава правления Польской палаты торговли (PIZ) Мачей Плашиньский отметил рост продаж товаров связанных с футболом - в первую очередь, закусок на около 80% и пива на 50% - на фоне снижения продаж других продуктов.

"Не было все так в розовом свете, как могло бы казаться. Мы не заметили значительного роста продаж", - сказал он.

Генеральный директор Польской организации торговли и дистрибуции (POHD) Анджей Фалинский назвал незначительным вклад Евро-2012 в розничную торговлю в 38-миллионной Польше, высказав мнение, что заработать могли только торговцы, продающие свои товары и услуги в непосредственной близости стадионов и центре городов принимающих турнир.

"Организация турнира в Польше должна принести всей экономике около 25 млн евро. В тоже время продажа продуктов питания за год в нормальных условиях составляет около 65 млрд евро", - заметил он.

По оценкам организации PKPP Lewiatan, объединяющей почти 4 тыс польских фирм трудоустраивающих 700 тыс человек, рост продаж во время турнира удалось добиться продавцам телевизоров.

В тоже время, по их данным, много потребителей сокращали расходы на другие товары.

По данным wp.pl, больше всего пострадали большие торговые центры, в которых во время матчей, практически никого не было.

"Худшие настроения в торговле это в первую очередь результат слишком больших ожиданий. Политики кормили нас перспективой больших прибылей с Евро последние четыре года. Из года в год надежда росла как снежный ком. Когда пришло время столкнутся с реальностью, разочарованы практически все", - отмечает портал.

***

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам польских организаторов Евро-2012, в Польшу на три недели турнира приехало около 600 тыс иностранных болельщиков, которые оставили в стране около 215 млн евро.

Перед чемпионатом организаторы прогнозировали приезд до 1 млн болельщиков и их расходы на уровне от около 200 до 650 млн евро.

Польша в рамках подготовки к Евро-2012 потратила около 20 млрд евро, главным образом на развитие инфраструктуры, непосредственно не связанной с турниром. Большинство необходимых для проведения чемпионата затрат поглотило строительство и реконструкция стадионов, которые обошлись в 1 около млрд евро.