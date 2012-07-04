Сборная Блохина вернулась в топ-50 рейтинга ФИФА
Сборная Украины по футболу поднялась сразу на 6 ступенек в обновленном рейтинге ФИФА.
Таким образом "сине-желтые" восстановили позиции в топ-50.
Как отмечает Чемпион, в тройке лидеров Уругвай и Германия поменялись местами, лидером осталась Испания.
Рейтинг ФИФА
По состоянию на 4 июля
1. (1) Испания - 1691 очко.
2. (3) Германия - 1502.
3. (2), Уругвай - 1297.
4. (6), Англия - 1294.
5. (10) Португалия - 1213.
6. (12) Италия - 1192.
7. (7), Аргентина - 1095.
8. (4) Нидерланды - 1079.
9. (8) Хорватия - 1050.
10. (9), Дания - 1017.
13 (11). Россия - 975
... 46 (52). Украина - 621
... 50 (50). Черногория - 581
... 54 (62). Польша - 560
... 139 (140). Молдова - 213
... 205 (206). Сан-Марино - 0
Как известно, Англия, Черногория, Польша, Молдова и Сан-Марино являются соперниками украинцев в квалификации Чемпионата мира 2014.