Сборная Блохина вернулась в топ-50 рейтинга ФИФА

Сборная Украины по футболу поднялась сразу на 6 ступенек в обновленном рейтинге ФИФА.

Таким образом "сине-желтые" восстановили позиции в топ-50. Как отмечает Чемпион, в тройке лидеров Уругвай и Германия поменялись местами, лидером осталась Испания. Рейтинг ФИФА По состоянию на 4 июля 1. (1) Испания - 1691 очко. 2. (3) Германия - 1502. 3. (2), Уругвай - 1297. 4. (6), Англия - 1294. 5. (10) Португалия - 1213. 6. (12) Италия - 1192. 7. (7), Аргентина - 1095. 8. (4) Нидерланды - 1079. 9. (8) Хорватия - 1050. 10. (9), Дания - 1017. 13 (11). Россия - 975 ... 46 (52). Украина - 621 ... 50 (50). Черногория - 581 ... 54 (62). Польша - 560 ... 139 (140). Молдова - 213 ... 205 (206). Сан-Марино - 0 Как известно, Англия, Черногория, Польша, Молдова и Сан-Марино являются соперниками украинцев в квалификации Чемпионата мира 2014.

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