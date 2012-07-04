Сборная Блохина вернулась в топ-50 рейтинга ФИФА

13:47, 04 июля 2012
Спорт
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Сборная Украины по футболу поднялась сразу на 6 ступенек в обновленном рейтинге ФИФА.

Блохин

Таким образом "сине-желтые" восстановили позиции в топ-50.

Как отмечает Чемпион, в тройке лидеров Уругвай и Германия поменялись местами, лидером осталась Испания.

Рейтинг ФИФА

По состоянию на 4 июля

1. (1) Испания - 1691 очко.

2. (3) Германия - 1502.

3. (2), Уругвай - 1297.

4. (6), Англия - 1294.

5. (10) Португалия - 1213.

6. (12) Италия - 1192.

7. (7), Аргентина - 1095.

8. (4) Нидерланды - 1079.

9. (8) Хорватия - 1050.

10. (9), Дания - 1017.

13 (11). Россия - 975

... 46 (52). Украина - 621

... 50 (50). Черногория - 581

... 54 (62). Польша - 560

... 139 (140). Молдова - 213

... 205 (206). Сан-Марино - 0

Как известно, Англия, Черногория, Польша, Молдова и Сан-Марино являются соперниками украинцев в квалификации Чемпионата мира 2014.

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