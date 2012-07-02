Украина может вернуть затраты на Евро через 2-3 года

Перед стартом Евро Кабмин прогнозировал, что доходы от чемпионата составят примерно $1,5 млрд (12 млрд грн), пишет «Сегодня».

Пока сложно подсчитать, насколько оправдались эти ожидания, но, по мнению экспертов, траты на чемпионат (40 млрд грн) можно будет «отбить» в ближайшее время. Аналитик МЦПИ Александр Жолудь подсчитал: полтора миллиона фанов-интуристов оставили в Украине примерно 750 млн евро. «Это 7,5 млрд грн, немного по сравнению с нашим ВВП — 1,5 трлн грн, а годовой бюджет страны — 350 млрд грн.

Экономист Виктор Лисицкий оценивает доходы от Евро примерно в миллиард евро (10 млрд грн). «Да, возможно мы заработали меньше, чем хотелось бы, но главное — мир понял, что Украина — доброжелательная, гостеприимная страна, к нам поедут туристы, — считает Лисицкий. — У нас теперь есть современные стадионы, скоростные поезда, новые автодороги, наконец, четыре аэропорта европейского уровня. Если правильно использовать этот потенциал, то затраты на Евро вернутся через 2—3 года».