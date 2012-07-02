Милиция говорит, что во время финала Евро болельщики вели себя вежливо

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВС Украины в г. Киеве, за финальным поединком на НСК «Олимпийский» наблюдали почти 70 тысяч болельщиков.

На территории официальной фан-зоны на Крещатике находились около 50 тысяч зрителей.

По предварительным данным, на финальный матч прибыло около 11 тысяч испанских болельщиков и около 5 тысяч итальянцев.

В день финала, 1 июля, улицы Киева патрулировали усиленные наряды милиции. В их состав входили до пяти правоохранителей вместо трех.

Охрану общественного порядка в столице в финальный день Евро-2012 обеспечивали более 7 тысяч работников милиции и военнослужащих Внутренних войск МВД.

Также общественный порядок в районе стадиона охраняли 10 нарядов конной милиции и 20 сотрудников кинологической службы.