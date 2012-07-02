Украинцы получили больше всего наград на легкоатлетическом чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике, который завершился в столице Финляндии Хельсинки, украинцы выиграли наибольшее количество наград - 17.

В последний день соревнованийукраинская сборная всоставе ЮлииОлишевской,ОльгиЗемляк,НатальиПигидыи АлиныЛогвиненковыигралабеговуюэстафету 4по 400 метров,сообщает РадиоСвобода. Перед этимукраинцыуже получили3 золотые медали: МарияРеменьстала первой вбеге на 200 метров,ОльгаСаладухавыигралазолотов секторе длятройного прыжка,а ВераРебриксталалучшей вметании копья.



В общем зачетесборная Украины занялапочетное четвертоеместо с4 золотыми, 7серебрянымии 6бронзовымимедалями.



Первыми вобщем зачетестали немецкиелегкоатлеты(6 золотых,столько жесеребряных и 4 бронзовыхнаграды),далее расположилисьроссияне(5 золотых,4 серебряных и6 бронзовыхмедалей)и французы(5 золотых,4 серебряныхи 5 бронзовыхмедалей).

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