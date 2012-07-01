Янукович: несмотря на скепсис, Украина организовала Евро на высоком уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с президентом ФИФА Йозефом Блаттером сегодня в Киеве.

«Мне кажется, что праздник футбола удался», - сказал В.Янукович и выразил благодарность за то, что Украине была предоставлена большая честь вместе с Польшей организовать Евро-2012.

По словам В.Януковича, с самого начала было «очень много скепсиса и сомнений относительно возможности организовать Украиной чемпионат на самом высоком уровне».

«Были разные политические действия вокруг футбола и вообще Евро. Но мы все это прошли вместе с вами, и я благодарен вам за это», - сказал В.Янукович.

Он дал высокую оценку организаторским способностям президента УЕФА Мишеля Платини. «Я очень благодарен Мишелю, что нам удалось найти совместный подход к решению проблем Евро-2012», - добавил В.Янукович.