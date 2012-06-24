Прорицатель Фред «поставил» на итальянцев

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Перед животным, как всегда, поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в последнем матче четвертьфинала. Выбор хорька пришелся на сборную Италии», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в предыдущих своих «прогнозах», сделанных перед матчами-полуфиналами 21, 22 и 23 июня, пушистый сверок из Харьковского зоопарка «навещевал» победу сборным Португалии, Германии и Испании над командами Чехии, Греции и Франции, что и на самом деле сбылось.