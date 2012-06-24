Прорицатель Фред «поставил» на итальянцев
18:25, 24 июня 2012Спорт
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Хорек Фред в Фан-зоне на площади Свободы в Харькове «напророчил» результат матча Италия - Англия, который состоится сегодня в Киеве.
Хорек-прорицатель в четвертьфиналах еще не ошибался
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
«Перед животным, как всегда, поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в последнем матче четвертьфинала. Выбор хорька пришелся на сборную Италии», - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в предыдущих своих «прогнозах», сделанных перед матчами-полуфиналами 21, 22 и 23 июня, пушистый сверок из Харьковского зоопарка «навещевал» победу сборным Португалии, Германии и Испании над командами Чехии, Греции и Франции, что и на самом деле сбылось.
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