СМИ: Меркель приедет в Киев, если немцы пройдут в финал Евро

Чтобы своевременно попасть на четвертьфинальную игру Немецкой сборной в Гданьске в пятницу Ангела Меркель даже раньше завершила мини-саммит лидеров четырех стран еврозоны в Риме, пишет Немецкая волна.

После блестящей победы бундестима над греками со счетом 4:2 канцлер минут на десять посетила переодевалку немецкой сборной.

Поздравляя игроков, Меркель сказала, что приедет на финальную игру 1 июля в Киеве, если бундестим туда пройдет.

"Она поздравила нас и, конечно, надеется, что мы и впредь будем побеждать, потому что тогда она приехала бы и на финал", - рассказал менеджер немецкой сборной Оливер Биргофф.

Правда, официально канцлер Меркель пока не определилась относительно визита в Киев. До этого Меркель не побывала ни на одном из трех матчей, которые сборная Германия провела в украинских городах - во Львове и Харькове.