УЕФА проплатит демонтаж фан-зоны

Как информирует официальный портал Львовского городского совета, об этом заявил директор департамента «Евро-2012» Олег Засадный.

По его словам, как только закончатся все события в фан-зоне, а это 1 июля, ее начнут демонтировать.

“Это будет длиться около недели. Экспертная комиссия сделает оценку необходимых работ и эти работы будет финансировать УЕФА. В бюджете предусмотрены средства на восстановление фан-зоны, при этом окончательная сумма и убытки будут известны после того, как фан-зону демонтируют”, - цитирует слова О.Засадного пресс-служба Львовского горсовета.