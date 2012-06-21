Английские болельщики штурмуют туроператоров, чтобы добраться до Киева

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на английские СМИ, за три часа до, во время и после успешного для англичан завершения поединка с украинской сборной количество обращений за авиабилетами в Украину выросло на 800%.

«Момент триумфа земляков по телеканалу ITV1 посмотрели 18,5 миллионов англичан, что стало рекордом 2012 года», - цитирует издание «The Daily Mail».

Самый дешевый билет в Украину, через другие европейские города, сейчас стоит около 400 фунтов стерлингов. Прямой перелет из Лондона в Киев, так, чтобы прибыть непосредственно в день матча, обойдется фанату в 540 фунтов стерлингов.