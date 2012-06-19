Янукович пообщался с болельщиками

Перед матчем Украина - Англия Президент Украины Виктор Янукович в Донецке посетил официальную фан-зону, пообщался с болельщиками и осмотрел обустроенную для них территорию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президенту также подарили памятную монету с символикой Евро-2012. Отвечая на вопрос относительно пожеланий сборной Украины перед сегодняшним матчем, В.Янукович сказал: "Хорошего настроения, боевого".

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