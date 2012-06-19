Платини считает, что Украина и Польша уже выиграли Евро-2012

Об этом со ссылкой на британскую газету The Independent пишет Украинская правда.

По словам Платини, Польша и Украина "уже выиграли в Европейском чемпионате", несмотря на то, что Польша не смогла выйти в четвертьфинал, а Украине придется бороться за выход в игре с Англией.

"Не все идеально, но я очень, очень рад. Польша и Украина справились ... Они уже выиграли Евро", - сказал Платини. По словам Президента УЕФА, обе страны имеют повод для того, чтобы гордиться собой.