Платини считает, что Украина и Польша уже выиграли Евро-2012

10:53, 19 июня 2012
Спорт
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 Президент УЕФА Мишель Платини считает, что Украина и Польша уже выиграли в чемпионате Евро-2012.

Президент України Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні на матчі Євро-2012 Україна-Швеція, 11 червня
Об этом со ссылкой на британскую газету The Independent пишет Украинская правда.

По словам Платини, Польша и Украина "уже выиграли в Европейском чемпионате", несмотря на то, что Польша не смогла выйти в четвертьфинал, а Украине придется бороться за выход в игре с Англией.

 "Не все идеально, но я очень, очень рад. Польша и Украина справились ... Они уже выиграли Евро", - сказал Платини. По словам Президента УЕФА, обе страны имеют повод для того, чтобы гордиться собой.

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