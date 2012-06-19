Платини считает, что Украина и Польша уже выиграли Евро-2012
10:53, 19 июня 2012Спорт
4044
Президент УЕФА Мишель Платини считает, что Украина и Польша уже выиграли в чемпионате Евро-2012.
|Платини хвалит страны, которые принимают Евро
По словам Платини, Польша и Украина "уже выиграли в Европейском чемпионате", несмотря на то, что Польша не смогла выйти в четвертьфинал, а Украине придется бороться за выход в игре с Англией.
"Не все идеально, но я очень, очень рад. Польша и Украина справились ... Они уже выиграли Евро", - сказал Платини. По словам Президента УЕФА, обе страны имеют повод для того, чтобы гордиться собой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter