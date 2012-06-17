Евро-2012: Германия и Португалия вышли в четвертьфинал
23:37, 17 июня 2012Спорт
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Завершился третий игровой день в группе B.
Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш и нападающий сборной Голландии Клаас-Ян Хунтелаар
Португалия - Нидерланды 2:1 (Роналду 27, 73 - дер Ваарт 11)
Дания - Германия 1:2 (Крон-Дели 24 - Подольски 19, Бендер 80)
Сборная Германии с 9 очками заняла первое место в группе и в четвертьфинале сыграет 22 июня в Гданьске против сборной Греции.
Сборная Португалии с 6 очками заняла второе место в группе и в четвертьфинале сыграет 21 июня в Варшаве против сборной Чехии.
18 июня завершат групповой этап команды группы C: Хорватия (4) - Испания (4), Италия (2) - Ирландия (0).
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