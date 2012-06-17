Евро-2012: Германия и Португалия вышли в четвертьфинал

Португалия - Нидерланды 2:1 (Роналду 27, 73 - дер Ваарт 11)

Дания - Германия 1:2 (Крон-Дели 24 - Подольски 19, Бендер 80)

Сборная Германии с 9 очками заняла первое место в группе и в четвертьфинале сыграет 22 июня в Гданьске против сборной Греции.

Сборная Португалии с 6 очками заняла второе место в группе и в четвертьфинале сыграет 21 июня в Варшаве против сборной Чехии.

18 июня завершат групповой этап команды группы C: Хорватия (4) - Испания (4), Италия (2) - Ирландия (0).