УЕФА открыла дело за поведение английских болельщиков в Киеве
14:27, 17 июня 2012Спорт
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УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии в связи с ненадлежащим поведением английских болельщиков во время матча против Швеции в Киеве 15 июня.
Английские болельщики на стадионе в Киеве
А именно – из-за попытки выбежать на футбольное поле.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит это дело в среду, 20 июня.
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