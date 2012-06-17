УЕФА открыла дело за поведение английских болельщиков в Киеве

УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии в связи с ненадлежащим поведением английских болельщиков во время матча против Швеции в Киеве 15 июня.

А именно – из-за попытки выбежать на футбольное поле. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит это дело в среду, 20 июня.

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