Сегодня в киевской фан-зоне выступят юные таланты

12:22, 17 июня 2012
Спорт
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Сегодня на главной сцене фан-зоны Евро-2012 в Киеве выступят юные украинские эстрадные таланты.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, по традиции болельщиков ждет шоу барабанщиц, выступления диджеев, прогноз хряка-вещуна.

Вечером в фан-зоне будут транслировать матч между сборными Португалии и Нидерландов, который играют в Харькове, а также матч между сборными Дании и Германии, который сыграют во Львове.

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