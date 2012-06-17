Сегодня в киевской фан-зоне выступят юные таланты
12:22, 17 июня 2012Спорт
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Сегодня на главной сцене фан-зоны Евро-2012 в Киеве выступят юные украинские эстрадные таланты.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Кроме того, по традиции болельщиков ждет шоу барабанщиц, выступления диджеев, прогноз хряка-вещуна.
Вечером в фан-зоне будут транслировать матч между сборными Португалии и Нидерландов, который играют в Харькове, а также матч между сборными Дании и Германии, который сыграют во Львове.
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