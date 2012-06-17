Сегодня в киевской фан-зоне выступят юные таланты

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, по традиции болельщиков ждет шоу барабанщиц, выступления диджеев, прогноз хряка-вещуна.

Вечером в фан-зоне будут транслировать матч между сборными Португалии и Нидерландов, который играют в Харькове, а также матч между сборными Дании и Германии, который сыграют во Львове.