Сборная Блохина сегодня тренируется на стадионе «Металлург»

Национальная сборная Украины по футболу, которая готовится к завершающему поединку группового турнира Евро-2012 с командой Англии, сегодня проведет открытую тренировку на стадионе «Металлург» в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, это занятие смогут посетить и представители масс-медиа, и рядовые зрители. Оно начнется в 18:00 по адресу арены - ул. Куйбышева, 25-а.

Для журналистов вход по редакционным удостоверениям. Болельщики смогут получить билеты в кассах стадиона.

Как сообщал УНИАН, сейчас подопечные Олега Блохина занимают третье место в группе D. Для того, чтобы выйти в четвертьфинал своего дебютного турнира европейского первенства, им нужно обязательно обыграть сборную Англии. Матч начнется во вторник, 19 июня, на «Донбасс Арене» в Донецке в 21:45.