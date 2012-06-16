В Донецке пропали активистки FEMEN

Как сообщается на сайте движения, активистки "прибыли в Донецк для проведения акции против чемпионата Евро-2012".

Сразу после прибытия в город их взяли под наблюдение примерно 15 человек, "больше похожих на сотрудников частных охранных структур или спецслужб, чем на среднестатистического обрюзглого мусора".



Пытаясь уйти от наблюдения, девушки разделились и сели на разные маршруты общественного транспорта, но потом их телефоны поочередно перестали выходить в сеть.

По словам представителей движения, донецкая милиция отрицает свою причастность к исчезновению активисток и утверждает, что ведет их поиск.

"Ситуация с Шевченко, Ждановой и Большаковой в Донецке, как две капли воды напоминает минские события, где в декабре 2011 года три активистки FEMEN были похищены сотрудниками КГБ за антилукашенковскую акцию", - заключается в сообщении.

"Понимая современный Донбасс, как бандитский автономный округ на территории Украины, учитывая, что на матч приглашены политические и криминальные элиты СНГ, мы страшно переживаем за жизнь и здоровье наших активисток", - говорится в нем.