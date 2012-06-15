Евро-2012: Англия вывела шведов из игры

Швеция - Англия 2:3 (Джонсон 49 авт., Меллберг 59 - Кэролл 23, Уолкотт 64, Уэллбек 78).

Швеция драматично выбывает из борьбы за плей-офф. Первой пропустив мяч, но выйдя вперед, команда все же пропустила еще два мяча, включая особо обидный последний гол "пяточкой".



Напомним, что сегодня в этой группе Украина уступила Франции 0:2.



Таким образом, в группе D Франция и Англия с 4 очками ближе к плей-офф, чем Украина с тремя очками, а Швеция может провести последнюю игру свободно, не переживая за результат. В третий игровой день 19 июня встретятся Швеция - Франция (Киев), Англия - Украина (Донецк).



Завтра - третий игровой день в группе A: Греция (1) - Россия (4), Чехия (3) - Польша (2).