В перерыве матча Украина-Франция Платини раздавал автографы

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва М.Платини оставался в VIP-ложе, которая находится над ложей прессы, и не отказал некоторым журналистам, которые подошли к нему за автографом.

Также во время перерыва VIP-ложу не покидали премьер-министр Украины Николай Азаров и секретарь СНБО Андрей Клюев, которые стояли недалеко от М.Платини и что-то обсуждали, обозревая «Донбасс Арену».