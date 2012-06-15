В перерыве матча Украина-Франция Платини раздавал автографы

22:34, 15 июня 2012
Спорт
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В Донецке в перерыве футбольного матча между сборными Украины и Франции президент УЕФА Мишель Платини раздавал автографы журналистам.

Платини ведет себя сдержанно

 

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва М.Платини оставался в VIP-ложе, которая находится над ложей прессы, и не отказал некоторым журналистам, которые подошли к нему за автографом.

Также во время перерыва VIP-ложу не покидали премьер-министр Украины Николай Азаров и секретарь СНБО Андрей Клюев, которые стояли недалеко от М.Платини и что-то обсуждали, обозревая «Донбасс Арену».

 

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