В перерыве матча Украина-Франция Платини раздавал автографы
22:34, 15 июня 2012Спорт
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В Донецке в перерыве футбольного матча между сборными Украины и Франции президент УЕФА Мишель Платини раздавал автографы журналистам.
Платини ведет себя сдержанно
Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва М.Платини оставался в VIP-ложе, которая находится над ложей прессы, и не отказал некоторым журналистам, которые подошли к нему за автографом.
Также во время перерыва VIP-ложу не покидали премьер-министр Украины Николай Азаров и секретарь СНБО Андрей Клюев, которые стояли недалеко от М.Платини и что-то обсуждали, обозревая «Донбасс Арену».
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