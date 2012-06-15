Евро-2012: Украина проиграла Франции

21:48, 15 июня 2012
Спорт
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Завершился первый матч второго игрового круга Евро-2012 в группе D Украина - Франция.

Жереми Менез - автор первого гола в матче

 

Матч закончился победой Франции 2:0.

На 53 минуте Менез открыл счет ударом из-под Евгения Селина ударом в ближний угол.

На 56 минуте, когда не успели хозяева опомниться от первого гола, как Иоанн Кабай воспользовался отличным пасом Бензема и удвоил преимущество Франции.

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