Евро-2012: Украина проиграла Франции

Завершился первый матч второго игрового круга Евро-2012 в группе D Украина - Франция.

Матч закончился победой Франции 2:0. На 53 минуте Менез открыл счет ударом из-под Евгения Селина ударом в ближний угол. На 56 минуте, когда не успели хозяева опомниться от первого гола, как Иоанн Кабай воспользовался отличным пасом Бензема и удвоил преимущество Франции.

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