Евро-2012: Украина проиграла Франции
21:48, 15 июня 2012Спорт
6528
Завершился первый матч второго игрового круга Евро-2012 в группе D Украина - Франция.
Жереми Менез - автор первого гола в матче
Матч закончился победой Франции 2:0.
На 53 минуте Менез открыл счет ударом из-под Евгения Селина ударом в ближний угол.
На 56 минуте, когда не успели хозяева опомниться от первого гола, как Иоанн Кабай воспользовался отличным пасом Бензема и удвоил преимущество Франции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter