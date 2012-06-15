Петух Чернокур и хорек Фред прогнозируют победу Украины в матче с Францией

Сегодня во Львове попытались спрогнозировать результат матча между национальными сборными Украины и Франции.

Как сообщила УНИАН руководитель медиа-центра «Львов 2012» Христина Процак, сегодня во время проведения парада во Львове в поддержку украинской сборной петух-вещун по кличке Чернокур спрогнозировал победу украинской сборной над французами со счетом 2:1.

Петух Чернокур поочередно доставал из корзины бумажные карточки, на которых были отмечены команды и разные варианты результатов сегодняшнего матча, и в итоге он «напророчил» счет 2:1 в пользу украинской сборной.

За этим действом наблюдало большое количество львовян и гостей города, которые охотно фотографировались с петухом-вещуном.

“Владелица петуха Ольга Наливайко, которая сегодня пришла на площадь Рынок в украинском национальном костюме со своим любимцем, - пламенный сторонник национальной сборной Украины, и она уверена, что Украина непременно победит. Не сомневается она и в предсказании своего петуха”, - рассказала Х.Процак.

Хорек Фред в фан-зоне на площади Свободы в Харькове сделал предсказание о результатах матчей между сборными Украины и Франции и Швеции и Англии, которые пройдут сегодня, 15 июня, в Донецке и Киеве в рамках Евро-2012.

Перед Фредом поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в сегодняшних матчах. Сначала хорек выбирал между командами Украины и Франции и остановился на украинской сборной. Затем Фред выбирал между командами Швеции и Англии, и его выбор пал на сборную Англии.