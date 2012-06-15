Английские фаны поют «Слава Украине!» (видео)
15:29, 15 июня 2012Спорт
3798
Матч Испания-Ирландия 14 июня в одном из киевских пабов украинские журналисты смотрели вместе с английскими болельщиками.
Англичане были очень дружественно настроены и украинцы научили их скандировать «Будьмо, гей!», «Слава Украине», «Героям слава».
В ответ англичане научили украинцев своим кричалкам вроде украинского «Будьмо».
Английские друзья сообщили, что уже неделю живут в Украине, снимают квартиру на Крещатике, и им все очень нравится.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter