Английские фаны поют «Слава Украине!» (видео)

Англичане были очень дружественно настроены и украинцы научили их скандировать «Будьмо, гей!», «Слава Украине», «Героям слава».

В ответ англичане научили украинцев своим кричалкам вроде украинского «Будьмо».

Английские друзья сообщили, что уже неделю живут в Украине, снимают квартиру на Крещатике, и им все очень нравится.