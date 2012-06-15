Английские фаны поют «Слава Украине!» (видео)

15:29, 15 июня 2012
Спорт
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Матч Испания-Ирландия 14 июня в одном из киевских пабов украинские журналисты смотрели вместе с английскими болельщиками.

Англичане были очень дружественно настроены и украинцы научили их  скандировать «Будьмо, гей!», «Слава Украине», «Героям слава».

В ответ англичане научили украинцев своим кричалкам вроде украинского «Будьмо».

Английские друзья сообщили, что уже неделю живут в Украине, снимают квартиру на Крещатике, и им все очень нравится.

 

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