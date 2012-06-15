Блохин настраивает команду, «чтобы она никого не боялась»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в Донецке на пресс-конференции накануне матча Украина-Франция (матч пройдет сегодня, 15 июня, на стадионе «Донбасс Арена» - УНИАН).

Говоря о предстоящей игре с французами, О.Блохин отметил высокий уровень подготовки соперников. «Когда главный тренер сборной Франции Лоран Блан говорит, что его команда – аутсайдер нашей группы, я думаю, что он лукавит. Во французской сборной подобраны великолепные футболисты, сборная перестраивается, вливается молодежь», - сказал тренер.

При этом он добавил: «Сразу после игры со шведами я сказал, что мы еще ничего не сделали, мы выиграли только одну игру, которая не дает нам выход из группы. Моя первая задача – настроить команду, чтобы она никого не боялась, и сделать все возможное, чтобы выйти из группы. А ребята ответственность понимают».

Отвечая на вопрос журналистов о том, как может повлиять жара на игру, тренер сказал, что «играть в таких климатических условиях очень тяжело». По его словам, «выдержать 90 минут в атакующий футбол очень сложно, и к жаре привыкнуть невозможно».