Блохин настраивает команду, «чтобы она никого не боялась»
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин считает своей первой задачей «настроить команду, чтобы она никого не боялась».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в Донецке на пресс-конференции накануне матча Украина-Франция (матч пройдет сегодня, 15 июня, на стадионе «Донбасс Арена» - УНИАН).
Говоря о предстоящей игре с французами, О.Блохин отметил высокий уровень подготовки соперников. «Когда главный тренер сборной Франции Лоран Блан говорит, что его команда – аутсайдер нашей группы, я думаю, что он лукавит. Во французской сборной подобраны великолепные футболисты, сборная перестраивается, вливается молодежь», - сказал тренер.
При этом он добавил: «Сразу после игры со шведами я сказал, что мы еще ничего не сделали, мы выиграли только одну игру, которая не дает нам выход из группы. Моя первая задача – настроить команду, чтобы она никого не боялась, и сделать все возможное, чтобы выйти из группы. А ребята ответственность понимают».
Отвечая на вопрос журналистов о том, как может повлиять жара на игру, тренер сказал, что «играть в таких климатических условиях очень тяжело». По его словам, «выдержать 90 минут в атакующий футбол очень сложно, и к жаре привыкнуть невозможно».