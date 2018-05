На матче в Харькове европарламентарии призвали освободить политзаключенных

Немецкие европарламентарии Ребекка Хармс и Вернер Шульц, а также 50 других активистов, которые присутствовали на вчерашнем матче Германия-Голландия на стадионе «Металлист» в Харькове, принесли с собой плакаты с надписями «Release all political prisoners» (Освободите всех политических заключенных ) и «Fairplay in football and politics» (Честная игра в футболе и политике). Об этом сообщает Der Spiegel.«Мы рассматриваем нашу плакатную кампанию как призыв к демократам поддержать нас», - заявила Хармс агентству dapd.

По словам Шульца, встреча с Юлией Тимошенко имела целью привлечь внимание европейской общественности к проблеме, пишет Тиждень.

«Мы не хотим отводить взгляд. Мы хотим поддержать людей, которые помогли стране привести чемпионат Европы в Украину, а сейчас сидят в тюрьме, тогда как другие греются в лучах чемпионата », - отметил Шульц.

«Президент Виктор Янукович предложил грязные сделки, при которых он бы освободил Тимошенко, если Украина получит перспективу вступления в ЕС. Тимошенко таким образом сделали заложником », - добавил Шульц.

Вчера, 13 июня, Хармс и Шульц должны были посетить Юлию Тимошенко в больнице. Однако, из-за грозы их рейс из Франкфурта был отменен, и политики приехали в Харьков поздно.