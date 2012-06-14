Журналисты Франции и Украины сыграют в футбол

06:39, 14 июня 2012
Спорт
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В Донецке накануне игры между сборными Украины и Франции состоится товарищеский футбольный матч между командами журналистов этих двух стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, игра между журналистами состоится на стадионе «Олимпик».

Начало матча 15 июня в 10.00, вход свободный.

В пресс-центре напомнили, что 11 июня сборная французских журналистов выиграла со счетом 6:1 у английских коллег.

 

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