Журналисты Франции и Украины сыграют в футбол
06:39, 14 июня 2012Спорт
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В Донецке накануне игры между сборными Украины и Франции состоится товарищеский футбольный матч между командами журналистов этих двух стран.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, игра между журналистами состоится на стадионе «Олимпик».
Начало матча 15 июня в 10.00, вход свободный.
В пресс-центре напомнили, что 11 июня сборная французских журналистов выиграла со счетом 6:1 у английских коллег.
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