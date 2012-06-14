Журналисты Франции и Украины сыграют в футбол

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, игра между журналистами состоится на стадионе «Олимпик».

Начало матча 15 июня в 10.00, вход свободный.

В пресс-центре напомнили, что 11 июня сборная французских журналистов выиграла со счетом 6:1 у английских коллег.