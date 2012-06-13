Евро-2012: Германия выиграла у голландцев

Голландия - Германия 1:2 (ван Перси 74 - Гомес 24, 38)

Немецкая сборная уверенно вела всю игру, дав сопернику лишь несколько шансов, одним из которых голландцы и воспользовались.

Напомним также, что сегодня в этой группе сборная Дании в трудной борьбе проиграла Португалии 2:3.

Таким образом, в группе B Германия уверенно лидирует с 6 очками, вероятно, уже решив свой выход в плей-офф, по 3 - у Дании и Португалии, и у Нидерландов нет очков. В третий игровой день 17 июня встретятся Португалия - Нидерланды, Дания - Германия.

Завтра - второй игровой день в группе C: Италия (1) - Хорватия (3), Испания (1) - Ирландия (0).